Российскую медсестру осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Медсестру на Камчатке осудили за фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19

На Камчатке в отношении медсестры, выдававшей фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19, был вынесен приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал россиянку виновной по части 1 статьи 274.1 УК РФ («Создание, распространение и (или) использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).

В одном из учреждений здравоохранения в краевом центре в 2021-2023 годах медсестра за денежное вознаграждение вносила недостоверную информацию о вакцинации жителей региона от COVID-19 в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

«Медсестре назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в ФСБ.

Ранее международная группа ученых подтвердила, что местом начала распространения пандемии коронавируса COVID19 стал рынок Хуанань в китайском Ухане.