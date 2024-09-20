Ученые определили точку начала пандемии коронавируса

Cell: местом начала распространения COVID-19 стал рынок в Ухане

Местом начала распространения пандемии коронавируса COVID19 стал рынок Хуанань в китайском Ухане. Об этом сообщила международная группа ученых, чье исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Эксперты пришли к выводу, что осенью 2019 года на нескольких торговых точках в западной части рынка продавалось мясо енотовидных собак, циветт и иных диких животных. Митохондриальная ДНК животных, обнаруженная в образцах на клетках, тележках, а также в канализационных стоках, дала положительный результат на SARS-CoV-2. Выяснилось, что эти генотипы соответствовали общему предку всей пандемии.

В США считают, что пандемия коронавируса стала следствием лабораторной утечки из Уханьского института вирусологии. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эту версию версию «вполне реальной».

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявлял, что вирус, вызвавший пандемию, имеет естественное происхождение, однако некоторые его особенности нетипичны для подобной инфекции