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20:11, 2 марта 2023Мир

Белый дом предположил источник возникновения COVID-19

Госсекретарь США Блинкен назвал лабораторную версию возникновения COVID-19 вполне реальной

Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Вашингтон не смог до конца определить источник возникновения коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

В Белом доме предположили, что версия с лабораторной утечкой вполне реальна, но не окончательна. Кроме того, США не увидели доказательств того, что появление COVID-19 было следствием намеренных попыток какой-либо страны использовать биологическое оружие.

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Анастасия Заикина
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