Белый дом предположил источник возникновения COVID-19

Госсекретарь США Блинкен назвал лабораторную версию возникновения COVID-19 вполне реальной

Вашингтон не смог до конца определить источник возникновения коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

В Белом доме предположили, что версия с лабораторной утечкой вполне реальна, но не окончательна. Кроме того, США не увидели доказательств того, что появление COVID-19 было следствием намеренных попыток какой-либо страны использовать биологическое оружие.