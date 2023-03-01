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22:40, 1 марта 2023Мир

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о снижении количества смертей из-за COVID-19 в мире на 66 процентов

Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении числа случаев заболевания COVID-19 на 76 процентов, а также сокращении количества смертей из-за инфекции на 66 процентов, передает РИА Новости.

По данным организации, за период с 30 января по 26 февраля 2023 года зарегистрировано около 4,8 миллиона новых случаев и более 39 тысяч смертей, что на 76 процентов и 66 процентов меньше, соответственно, чем за прошлые четыре недели.

Уточняется, что по состоянию на 26 февраля во всем мире было зарегистрировано более 758 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также свыше 6,8 миллиона смертей.

Ранее исследователи из Стэнфордского университета выявили механизм повреждения легких, связанный с длительным COVID-19, а также определили потенциальный способ предотвращения и лечения чрезмерной воспалительной реакции в органах дыхания, вызванной коронавирусной инфекцией.

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Марина Совина
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