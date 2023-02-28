Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:38, 1 марта 2023Наука и техника

Определен способ предотвратить повреждение легких после COVID

PNAS: применение антител предотвращает повреждение легких из-за длительного COVID

Фото: Unsplash

Исследователи из Стэнфордского университета выявили механизм повреждения легких, связанный с длительным COVID-19, а также определили потенциальный способ предотвращения и лечения чрезмерной воспалительной реакции в органах дыхания, вызванной коронавирусной инфекцией. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что при долговременном COVID возрастает риск повреждения различных органов, включая мозг, сердце и легкие. Специалисты отметили, что более 200 человек перенесли трансплантацию легких из-за коронавирусной инфекции. Образцы ДНК, выделенные у этих пациентов, сравнили с ДНК людей, у которых не наблюдалось серьезного повреждения легких.

Оказалось, что опасное осложнение было вызвано чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус и последующим воспалением. Чтобы проверить, можно ли предотвратить это, ученые провели эксперименты с использованием мышиной модели, которой пересаживали выращенные из человеческих клеток органоиды легких, после чего ее заражали модифицированной версией SARS-CoV-2. Это привело к повреждениям, аналогичным тем, что наблюдаются у пациентов со стандартной коронавирусной инфекцией.

Затем исследователи дали подопытным мышам антитела, предназначенные для блокирования генов, которые были связаны с чрезмерной реакцией на воздействие вируса в легких. Четыре недели спустя тесты показали, что лечение привело к нормализации функций легочной ткани. Авторы отмечают, что требуется дополнительное тестирование, но предполагают, что их подход может представлять собой потенциальную терапию последствий длительного COVID.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
У курившего вейпы российского школьника остановилось сердце
В семье Тепляковых родился восьмой ребенок с необычным именем
Комитет Госдумы дал отзыв на ужесточение наказания за дискредитацию бойцов СВО
Путин заявил о желании показать Си Цзиньпину метро
В Кремле ответили на вопрос об изменениях из-за закона о госязыке
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском
VK описала любителей активно ставить лайки
В Минске не увидели приготовлений к нападению на Белоруссию
Назван главный риск при проезде кругового перекрестка по новым правилам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.