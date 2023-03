Определен способ предотвратить повреждение легких после COVID

PNAS: применение антител предотвращает повреждение легких из-за длительного COVID

Исследователи из Стэнфордского университета выявили механизм повреждения легких, связанный с длительным COVID-19, а также определили потенциальный способ предотвращения и лечения чрезмерной воспалительной реакции в органах дыхания, вызванной коронавирусной инфекцией. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что при долговременном COVID возрастает риск повреждения различных органов, включая мозг, сердце и легкие. Специалисты отметили, что более 200 человек перенесли трансплантацию легких из-за коронавирусной инфекции. Образцы ДНК, выделенные у этих пациентов, сравнили с ДНК людей, у которых не наблюдалось серьезного повреждения легких.

Оказалось, что опасное осложнение было вызвано чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус и последующим воспалением. Чтобы проверить, можно ли предотвратить это, ученые провели эксперименты с использованием мышиной модели, которой пересаживали выращенные из человеческих клеток органоиды легких, после чего ее заражали модифицированной версией SARS-CoV-2. Это привело к повреждениям, аналогичным тем, что наблюдаются у пациентов со стандартной коронавирусной инфекцией.

Затем исследователи дали подопытным мышам антитела, предназначенные для блокирования генов, которые были связаны с чрезмерной реакцией на воздействие вируса в легких. Четыре недели спустя тесты показали, что лечение привело к нормализации функций легочной ткани. Авторы отмечают, что требуется дополнительное тестирование, но предполагают, что их подход может представлять собой потенциальную терапию последствий длительного COVID.