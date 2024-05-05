Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:17, 5 мая 2024Россия

Пушков высказался о будущем Великобритании

Пушков: миллионы мигрантов в Британии потребуют престол для сына принца Гарри

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Десятки миллионов мигрантов из Африки и Среднего Востока будут требовать престол для сына принца Гарри и Меган Маркл. Такой прогноз в отношении будущего Великобритании дал член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«И тогда уже идущая быстрыми темпами "обратная колонизация" Британии завершится, а от Британии прежней останется лишь воспоминание», — написал он. Сенатор отметил, что на пост мэра Лондона уже избран пакистанец Садик Хан. В связи с этим, уверен Пушков, «черный король Британии» является лишь вопросом времени.

Ранее Садик Хан выиграл выборы мэра Лондона в третий раз. До него ни один градоначальник не выигрывал выборы трижды.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. В настоящее время он занимает шестое место в очереди на британский престол после дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда

      Пушков высказался о будущем Великобритании

      На Украине назвали сроки победы над Россией

      На Украине оценили опасность нового российского оружия

      На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

      В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ Зеленским

      Сотникова рассказала про мысли о завершении карьеры до победных Игр-2014

      В российском регионе мужчина пытался зарубить топором двух собак

      Минобороны России поставили партию минометов

      Путин прибыл на пасхальную службу в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше