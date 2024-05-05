Пушков высказался о будущем Великобритании

Пушков: миллионы мигрантов в Британии потребуют престол для сына принца Гарри

Десятки миллионов мигрантов из Африки и Среднего Востока будут требовать престол для сына принца Гарри и Меган Маркл. Такой прогноз в отношении будущего Великобритании дал член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«И тогда уже идущая быстрыми темпами "обратная колонизация" Британии завершится, а от Британии прежней останется лишь воспоминание», — написал он. Сенатор отметил, что на пост мэра Лондона уже избран пакистанец Садик Хан. В связи с этим, уверен Пушков, «черный король Британии» является лишь вопросом времени.

Ранее Садик Хан выиграл выборы мэра Лондона в третий раз. До него ни один градоначальник не выигрывал выборы трижды.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. В настоящее время он занимает шестое место в очереди на британский престол после дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.