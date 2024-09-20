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16:37, 20 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

Глава ОВА Одесской области сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

Фото: Leo Correa / AP

Глава областной военной администрации (ОВА) Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в результате удара. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру», — написал Кипер, добавив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу со снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Он добавил, что в городе продолжают звучать взрывы, и связал это с детонацией снарядов.

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      Валентин Карант
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