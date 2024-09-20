В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

Глава ОВА Одесской области сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава областной военной администрации (ОВА) Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в результате удара. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру», — написал Кипер, добавив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу со снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Он добавил, что в городе продолжают звучать взрывы, и связал это с детонацией снарядов.