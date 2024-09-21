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16:46, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

Депутат объяснил заявление о полной блокировке YouTube в России

Депутат Госдумы Чернышов опроверг слова о полной блокировке YouTube в России

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг якобы вышедшее от него заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после подключения блогеров к монетизации на российских видеохостингах. Об этом он сообщил в Telegram.

Чернышов назвал фейком слова о полной блокировке и объяснил, что «кто-то взял для хайпа или намеренной провокации» его комментарий порталу News.Ru и изменил его суть. Депутат пояснил, что в нем он лишь поделился своей оценкой развития видеосервисов.

В беседе с РИА Новости он добавил, что YouTube — очень популярный видеохостинг и в идеальной ситуации все соцсети должны быть открыты и работать без ограничений. Но «если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу», считает он.

Вице-спикер Госдумы призвал оперативно развивать российские аналоги YouTube для «достойной альтернативы».

Ранее сообщалось, что скорость работы YouTube для россиян в начале осени снизилась до рекордно низкого уровня. Пользователи ПК в среднем оказались вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр стал открываться в 2,5 раза дольше.

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