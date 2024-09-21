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13:53, 21 сентября 2024Россия

Две школы в Челябинске перешли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии

Челябинские школы № 121 и 105 перешли на дистанционное обучение из-за пневмонии

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске две школы — № 121 и 105 — перешли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки Челябинской области сообщает РИА Новости.

Перевод образовательных учреждений на дистанционную форму обучения произошел в соответствии с предписанием управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону в рамках противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Челябинске суд отправил под административный арест 37-летнего уроженца Ульяновской области, который довел учительницу школы до госпитализации. Педагог школы № 71 попала в больницу с инсультом после скандала с отцом ребенка, который назвал ее расисткой и пообещал отрезать ей язык. После этого мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело.

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      Иван Потапов
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