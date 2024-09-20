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17:47, 20 сентября 2024Силовые структуры

Доведшего учительницу до госпитализации россиянина арестовали на 14 суток

В Челябинске суд арестовал мужчину, который угрожал учительнице школы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Челябинске суд отправил под административный арест 37-летнего уроженца Ульяновской области, который довел учительницу школы до госпитализации. Об этом сообщает 74.RU.

Он будет находиться под стражей 14 суток. Мужчина признал свою вину и принес извинения.

19 сентября стало известно, что учительница школы № 71 попала в больницу с инсультом после скандала с отцом ребенка, который назвал ее расисткой и пообещал отрезать ей язык. После этого мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело.

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