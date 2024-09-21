На Кубани заработала горячая линия после атаки ВСУ

В Тихорецком районе Кубани заработала горячая линия после атаки украинских БПЛА

В Краснодарском крае заработала горячая линия для местных жителей после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

По его словам, жители района Кубани смогут консультироваться с операторами колл-центра по вопросам эвакуации.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле Тихорецка после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара украинских БПЛА никто не пострадал, уточнял он.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 беспилотников.