Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей

«Известия»: негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам ₽ 77 млрд

Негосударственные пенсионные фонды за второй квартала 2024 года выплатили россиянам 77 миллиардов рублей — этом превысило показатели прошлого года на 17 процентов. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что большая доля выплат (51 миллиард рублей) — это средства, которые перечислены в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что крайне важно создать для себя какую-то подушку безопасности в старости, поэтому, безусловно, нужно накапливать долгосрочные пенсионные сбережения