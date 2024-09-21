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05:01, 21 сентября 2024Россия

Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей

«Известия»: негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам ₽ 77 млрд

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Негосударственные пенсионные фонды за второй квартала 2024 года выплатили россиянам 77 миллиардов рублей — этом превысило показатели прошлого года на 17 процентов. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что большая доля выплат (51 миллиард рублей) — это средства, которые перечислены в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что крайне важно создать для себя какую-то подушку безопасности в старости, поэтому, безусловно, нужно накапливать долгосрочные пенсионные сбережения

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      Юлия Мискевич
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