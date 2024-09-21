Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 21 сентября 2024Россия

Российские средства ПВО за сутки сбили 177 дронов

Минобороны России доложило, что средства ПВО за сутки сбили 177 дронов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS. Об этом доложили в Минобороны, подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, были сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые французские авиационные бомбы Hammer.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 983 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26 328 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны рассказали о поражении сухогруза с ракетами для Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили по украинскому сухогрузу. Он вез западные ракеты

      Минобороны заявило о наступлении российских войск в Курской области

      Умер известный советский политик

      В России загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер»

      Россия произвела рекордную закупку китайских часов

      В Петербурге грузовик сбил самокатчицу

      Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

      Россиян предупредили о подорожании грудных имплантов

      На Кубани заработала горячая линия после атаки ВСУ

      Две школы в Челябинске перешли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше