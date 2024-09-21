Российские средства ПВО за сутки сбили 177 дронов

Минобороны России доложило, что средства ПВО за сутки сбили 177 дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS. Об этом доложили в Минобороны, подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, были сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые французские авиационные бомбы Hammer.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 983 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26 328 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны рассказали о поражении сухогруза с ракетами для Украины.