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13:02, 21 сентября 2024Россия

В России шестимесячный ребенок перестал дышать после кормления смесью

В Ленобласти шестимесячная девочка перестала дышать после кормления смесью

Фото: Flávia Gava / Unsplash

В городе Сертолово Ленинградской области шестимесячная девочка перестала дышать после кормления смесью. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, бригада медиков прибыла в квартиру после звонка 24-летней россиянки. Та отметила, что днем покормила ребенка и уложила его в кроватку вместе с бутылочкой детской смеси. По словам матери, спустя полчаса у девочки начали синеть губы.

Прибывшие врачи не сумели ее реанимировать. Удалось выяснить, что у молодой матери были проблемы с законом. Ей вменяли причинение легкого вреда, кражи, умышленное повреждение имущества и фиктивную постановку иностранцев на учет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать пыталась реанимировать семимесячного младенца после купания в ванной, спасти его не удалось.

Тогда 18-летняя мать ненадолго отлучилась во время купания сына, а вернувшись увидела, что ребенок был перевернут лицом в воду и не двигался. При этом, по ее словам, у мальчика в ванне был специальный круг для плавания и ремни для фиксации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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