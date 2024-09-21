В России шестимесячный ребенок перестал дышать после кормления смесью

В Ленобласти шестимесячная девочка перестала дышать после кормления смесью

В городе Сертолово Ленинградской области шестимесячная девочка перестала дышать после кормления смесью. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, бригада медиков прибыла в квартиру после звонка 24-летней россиянки. Та отметила, что днем покормила ребенка и уложила его в кроватку вместе с бутылочкой детской смеси. По словам матери, спустя полчаса у девочки начали синеть губы.

Прибывшие врачи не сумели ее реанимировать. Удалось выяснить, что у молодой матери были проблемы с законом. Ей вменяли причинение легкого вреда, кражи, умышленное повреждение имущества и фиктивную постановку иностранцев на учет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать пыталась реанимировать семимесячного младенца после купания в ванной, спасти его не удалось.

Тогда 18-летняя мать ненадолго отлучилась во время купания сына, а вернувшись увидела, что ребенок был перевернут лицом в воду и не двигался. При этом, по ее словам, у мальчика в ванне был специальный круг для плавания и ремни для фиксации.