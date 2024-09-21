В Узбекистане приняли поправки о «нежелательных иностранцах»

Узбекистанский парламент принял поправки в закон о «нежелательных иностранцах»

Верхняя палата парламента Узбекистана приняла поправки в закон о «нежелательных иностранцах». Об этом сообщает «Газета.uz».

Статус «нежелательного иностранца» могут получить лица, заявления и действия которых, в частности, противоречат интересам Узбекистана, провоцируют вражду и дискредитируют национальную историю. Внесенные в соответствующий реестр граждане иностранных государств или лица без гражданства на пять лет подпадают под ряд рестрикций, включающих, например, запрет въезжать на территорию страны, открывать счета в банке и покупать недвижимость.

Ранее сообщалось, что 53-летний гражданин Узбекистана надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области.