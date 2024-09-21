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18:02, 21 сентября 2024Бывший СССР

В Узбекистане приняли поправки о «нежелательных иностранцах»

Узбекистанский парламент принял поправки в закон о «нежелательных иностранцах»

Фото: Dong Longjiang / Globallookpress.com

Верхняя палата парламента Узбекистана приняла поправки в закон о «нежелательных иностранцах». Об этом сообщает «Газета.uz».

Статус «нежелательного иностранца» могут получить лица, заявления и действия которых, в частности, противоречат интересам Узбекистана, провоцируют вражду и дискредитируют национальную историю. Внесенные в соответствующий реестр граждане иностранных государств или лица без гражданства на пять лет подпадают под ряд рестрикций, включающих, например, запрет въезжать на территорию страны, открывать счета в банке и покупать недвижимость.

Ранее сообщалось, что 53-летний гражданин Узбекистана надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области.

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      Иван Потапов
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