Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области, сообщает в воскресенье, 22 сентября, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала неисправность электросистемы, в результате которой образовалось задымление кабины.

Борт получил незначительные повреждения. Пострадавших нет. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее в Приамурье рухнул вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

