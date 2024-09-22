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16:11, 22 сентября 2024Россия

Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области

Фото: Telegram-канал Западного МСУТ СК России

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области, сообщает в воскресенье, 22 сентября, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала неисправность электросистемы, в результате которой образовалось задымление кабины.

Борт получил незначительные повреждения. Пострадавших нет. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее в Приамурье рухнул вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

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      Анастасия Алимпиева
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