Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области, сообщает в воскресенье, 22 сентября, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала неисправность электросистемы, в результате которой образовалось задымление кабины.
Борт получил незначительные повреждения. Пострадавших нет. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Ранее в Приамурье рухнул вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. В результате авиакатастрофы никто не выжил.