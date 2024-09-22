«Пробуждает исторические воспоминания в России». В Германии задали вопрос властям о немецких танках под Курском

Депутаты бундестага задали вопрос кабмину о последствиях атаки ВСУ под Курском

Депутаты бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили запрос кабмину страны о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Считает ли федеральное правительство, что применение немецких танков против России, а возможно, и в России, на фоне Курской битвы в 1943 году является проблематичным, пробуждает исторические воспоминания в России и может привести к эскалации войны? депутаты бундестага от АдГ

Кроме того, депутаты спросили, были ли власти Германии проинформированы о готовящейся атаке, поддерживали ли ее специалисты Бундесвера, проходили ли бойцы ВСУ перед этим подготовку в ФРГ.

Депутаты считают, что вторжение ВСУ снижает вероятность переговоров

Парламентарии напомнили, что, согласно информации ряда западных экспертов, вторжение ВСУ в Курскую область сопряжено с «высокими рисками» и может считаться «неустойчивым с военной точки зрения».

Не в последнюю очередь с точки зрения возможного использования на российской территории оружия, поставляемого Германией Украине, и связанного с этим потенциала эскалации, а также связанного с этим политико-исторического символического эффекта, авторы запроса обеспокоены тем, что наступление снижает вероятность переговоров между Украиной и Россией или угрожает эскалацией боевых действий депутаты бундестага от АдГ

Также депутаты уточнили, применяется ли немецкое оружие во время вторжения в Курскую область, указывалось ли Киеву на то, что предоставленные ему вооружения могут использовать только в целях обороны, и известно ли кабмину «о совершенных ВСУ в Курской области военных преступлениях».

Депутат бундестага заявил, что Киев может использовать немецкие танки по своему усмотрению

В августе депутат бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать немецкие танки, включая Leopard 2, на территории России. Он пояснил, что передача Киеву оружия означает, что он может распоряжаться им по своему усмотрению.

Передача Украине оружия означает, что Киев имеет право распоряжаться им так, как считает нужным. Это касается любой техники, в том числе немецких танков Leopard 2 Маркус Фабер депутат бундестага

По его словам, территории как Украины, так и России являются зоной боевых действий, поэтому применение ВСУ западной военной техники на российской территории якобы «соотносится с положениями международного права».

В сентябре Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5. Также Киеву были отправлены три зенитные самоходные установки Gepard. Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — заявил политик. Он пообещал, что не изменит свою позицию.

В Германии раскритиковали военную помощь Украине и призвали к переговорам

Депутат бундестага Германии Грегор Гизи раскритиковал военную помощь Украине и призвал перейти к обсуждению прекращения огня и мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Почему мы не можем серьезно обсудить прекращение огня и мирные переговоры? Грегор Гизи депутат бундестага

По его мнению, такие переговоры также будут в интересах Украины, которая страдает от человеческих потерь и разрушений.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт. «Потому что иначе это будет конец Украины», — отметила она.