Посольство РФ: Эстония глумится над остатками советских солдат

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии являются актом вандализма. Его слова приводит РИА Новости.

Действия Эстонии расценили как вандализм

Салимуллин отметил желание премьер-министра Эстонии Кристена Михала избавиться от монументов красноармейцам, которые «ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев». Он назвал эксгумацию останков советских воинов тенденцией последнего времени. Дипломат подчеркнул, что подобные сообщения поступают регулярно.

Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Тем более, что позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам Ленар Салимуллин временный поверенный в делах России в Эстонии

Ранее посольство России направило ноту в Министерство иностранных дел Эстонии из-за эксгумации останков красноармейцев. В дипмиссии заявили, что начавшийся в деревне Тсоору Выруского уезда перенос тел советских солдат противоречит обязательствам, взятым Таллином в рамках Женевской конвенции.

Мировое сообщество отказалось осудить решения Таллина

Международные структуры не реагируют на призывы России дать правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов, добавил Салимуллин. Он отметил, что организации отказываются прокомментировать «безнравственные действия руководства Эстонии».

Кроме того, в текущих условиях российское дипведомство в Эстонии «продолжает кропотливую работу по уходу за сохраняющимися в республике объектами советского военно-мемориального наследия», которые символизируют общую победу над нацизмом.

В июле посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Дипломаты также потребовали прекратить уничтожение объектов советского военно-мемориального наследия.

Ранее в Эстонии перезахоронили останки советских солдат

В 2022 году в Эстонии перезахоронили останки советских солдат из братской могилы. Власти страны посчитали, что будет лучше перенести их из публичных мест. В частности, были проведены работы по перезахоронению останков советских солдат на братской могиле в парке Раади и переносу надгробного памятника в Тартуский городской музей.

Жертвы войны, захороненные в парке, должны обрести вечный покой на кладбище Урмас Клаас мэр города Тарту

По данным Эстонского военного музея, порядка 250 советских воинов захоронили в Раади. Директор учреждения Хеллар Лилле уточнил, что точное число захороненных будет известно в результате раскопок.

До этого парламент Эстонии принял закон «О защите воинских захоронений», который позволяет произвести демонтаж памятника Воину-освободителю и осуществить перезахоронение останков советских воинов из братской могилы в центре Таллина. Госдума России опубликовала заявление в связи с данным решением, согласно которому российские депутаты отказались продолжать контакты с политическими силами в Эстонии, поддержавшими инициативу.