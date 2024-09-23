Главный врач больницы в Херсонской области выжил после теракта

В Херсонской области совершен теракт против главного врача больницы в Алешках Владимира Харлана. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Медик выжил, его супругу не смогли спасти.
Террористы целенаправленно выслеживали Харлана, отметил Алексеенко. По его словам, главврач пользуется огромным авторитетом у людей, помогает раненым при обстрелах жителям, сам принимает больных.
18 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в административном здании Белгородской области и задержании подозреваемого.