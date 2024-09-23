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18:41, 23 сентября 2024Силовые структуры

Главный врач больницы в Херсонской области выжил после теракта

В Херсонской области совершен теракт против главврача больницы в Алешках

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Херсонской области совершен теракт против главного врача больницы в Алешках Владимира Харлана. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Медик выжил, его супругу не смогли спасти.

Террористы целенаправленно выслеживали Харлана, отметил Алексеенко. По его словам, главврач пользуется огромным авторитетом у людей, помогает раненым при обстрелах жителям, сам принимает больных.

18 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в административном здании Белгородской области и задержании подозреваемого.

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      Любовь Ширижик
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