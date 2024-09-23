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16:07, 23 сентября 2024Путешествия

Посетившей более 20 стран девушке отказали в посадке на рейс из-за пятна в паспорте

Фото: @seanferres

Туристке из Австралии, которая собиралась лететь на Бали со своим молодым человеком, отказали в посадке на рейс из-за пятна от кофе в паспорте. Ее спутник поделился подробностями истории на своей странице в соцсетях, на публикацию обратил внимание таблоид Daily Mail.

Шон Феррес рассказал, что 20 сентября он и его девушка Брук должны были лететь на индонезийский остров из Голд-Коста, Австралия. Однако сотрудники авиакомпании Virgin Australia не пустили пару в самолет из-за дефекта в паспорте Брук, несмотря на то, что с этим документом путешественница уже посетила более 20 стран, в том числе Индонезию.

Турист пожаловался, что в итоге ему пришлось купить билеты у другой авиакомпании, Jetstar, за три тысячи долларов, чтобы отправиться в отпуск. Он уточнил, что у этого перевозчика проблем с паспортом Брук не возникло, как и у сотрудников пограничной службы Бали.

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«Меня абсолютно поражает, что спустя 25 лет после изобретения интернета — в эпоху, когда даже телефон за 500 долларов оснащен передовой системой распознавания лиц — мы все еще полагаемся на хлипкий кусок бумаги, чтобы покинуть страну», — написал Феррес в соцсети.

Но другие юзеры не посочувствовали ситуации, в которой оказались австралийцы, многие их даже раскритиковали.

«Если вы объездили более 20 стран, вы хоть раз останавливались и читали о правилах въезда и рисках отказа во въезде?», «Если у вас есть деньги, чтобы слетать "более чем в 20 стран", то вам должно их хватить, чтобы заменить поврежденный паспорт», «Даже если в паспорте есть сгиб, его можно объявить поврежденным и недействительным», — возмутились комментаторы.

Аналогичная история случилась в конце марта: эта же авиакомпания отказалась пускать на рейс на Бали туристку, в паспорте которой была порванная страница. При этом за последние полгода она уже летала по этому документу в другие страны.

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      Алина Черненко
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