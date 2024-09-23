Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1795 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1795 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 450, 600 и 440 человек личного состава соответственно.

Из ежедневного брифинга следует, что еще 305 военнослужащих ВСУ потеряли в зонах контроля подразделений группировок войск «Днепр», «Восток» и «Север».

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала атаки на Курскую область. По его мнению, нападение на курском направлении далось украинской армии тяжело.