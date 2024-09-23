Сестры-близнецы отпраздновали 102-й день рождения и поделились секретом долголетия

102-летние сестры-близнецы из Огайо раскрыли алкогольный секрет долголетия

Сестры-близнецы из американского штата Огайо раскрыли секрет своего долголетия в честь дня рождения. Об этом сообщает WTVG.

102-летние Мэрилин Райт и Маделин Каспер рассказали, что привыкли «быть на одной волне» с детства. Даже когда сестры разъехались, они продолжали поражать знакомых своей схожестью в поступках. Например, они могли приготовить одни и те же блюда в один и тот же вечер, не зная о планах друг друга. Однажды женщины, не советуясь, купили одинаковый материал для штор в комнаты сыновей.

Когда близнецов попросили поделиться секретом своей долгой жизни, Райт шутливо ответила: «Как насчет алкогольного коктейля перед ужином?». Главным советом сестер стало пожелание оставаться добрыми и не испытывать ненависть к другим людям. Очередной день рождения они отпраздновали в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что 106-летняя долгожительница из Великобритании отметила день рождения в доме престарелых. Причиной своего долголетия она назвала одиночество, трезвость и чувство юмора.

