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11:26, 23 сентября 2024Из жизни

Сестры-близнецы отпраздновали 102-й день рождения и поделились секретом долголетия

102-летние сестры-близнецы из Огайо раскрыли алкогольный секрет долголетия
Marilyn Wright and Madelyn Casper

Marilyn Wright and Madelyn Casper. Кадр: WTVG

Сестры-близнецы из американского штата Огайо раскрыли секрет своего долголетия в честь дня рождения. Об этом сообщает WTVG.

102-летние Мэрилин Райт и Маделин Каспер рассказали, что привыкли «быть на одной волне» с детства. Даже когда сестры разъехались, они продолжали поражать знакомых своей схожестью в поступках. Например, они могли приготовить одни и те же блюда в один и тот же вечер, не зная о планах друг друга. Однажды женщины, не советуясь, купили одинаковый материал для штор в комнаты сыновей.

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Когда близнецов попросили поделиться секретом своей долгой жизни, Райт шутливо ответила: «Как насчет алкогольного коктейля перед ужином?». Главным советом сестер стало пожелание оставаться добрыми и не испытывать ненависть к другим людям. Очередной день рождения они отпраздновали в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что 106-летняя долгожительница из Великобритании отметила день рождения в доме престарелых. Причиной своего долголетия она назвала одиночество, трезвость и чувство юмора.

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      Юлия Юткина
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