Стало известно о падении спроса на ипотеку в новостройках Москвы

В Москве снизилось число ДДУ с ипотекой в августе в 1,6 раза за месяц

В августе 2024 года в Москве было зарегистрировано 3,74 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Это на 38,5 процента меньше июльского показателя, передает ТАСС.

Уточняется, что показатель августа 2024 года на 62,4 процентов ниже, чем в августе прошлого года (9,95 тысячи), и на 37,9 процентов меньше, чем в августе 2022 года (6,03 тысячи).

Помимо этого, доля ипотечных сделок в общем объеме составила в августе 43,1 процента. Это на 9,9 процентного пункта меньше, чем в июле, и на 17,7 процентного пункта уступает августу прошлого года.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксировали дефицит квартир и апартаментов в готовых новостройках. За год предложение готовых объектов на первичном рынке жилья снизилось на 15,2 процента.