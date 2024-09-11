В Москве начали заканчиваться готовые новостройки

«Метриум»: количество готовых квартир в новостройках Москвы сократилось на 15 %

В Москве появился дефицит квартир и апартаментов в готовых новостройках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

За год предложение готовых объектов на первичном рынке жилья снизилось на 15,2 процента. Всего в столице представлено 7,4 тысячи лотов в готовых корпусах 190 новостроек. Доля первичного жилья с ключами составляет 10,1 процента от общего объема предложения.

Дефицит наблюдается практически во всех классах жилья. В массовом сегменте на готовые объекты приходится 9,6 процента от всего предложения, в бизнес-классе — 13,3 процента, в премиум-классе — 9,7 процента, в элитном сегменте — 20,8 процента.

При этом покупательский интерес к готовой недвижимости от девелоперов растет. «Такие варианты гарантируют скорое заселение, при этом их можно приобрести с помощью семейной либо субсидированной ипотеки, либо воспользовавшись беспроцентной рассрочкой», — объяснил директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Ранее в Минстрое оценили темпы строительства новостроек в России. По данным ведомства, в стране сохраняется высокий уровень ввода жилья.