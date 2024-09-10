В Минстрое оценили строительство новостроек в России

Минстрой: в России сохраняется высокий уровень ввода жилья

В настоящее время в России сохраняется высокий уровень ввода жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.

По данным «ДОМА.РФ», в августе застройщики запустили 4,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Результат превысил показатель аналогичного периода 2023 года.

В Минстрое отметили, что был создан и задел на будущее. «Предельная площадь жилых помещений, возможная к размещению на земельных участках, на 1 сентября составляет более 465 миллиона квадратных метров. Работа по вовлечению в оборот земельных участков совместно с регионами продолжается», — рассказали в ведомстве.

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