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06:21, 23 сентября 2024Культура

В суде объяснили основания для включения Глуховского в реестр иноагентов

Иноагент Глуховский получал финансирование от зарубежных организаций с 2021 года

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российский писатель и сценарист Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) с 2021 года получал деньги от зарубежных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В частности, по данным Росфинмониторинга, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года писатель 37 раз получил по 28 572,8 тысяч рублей от Nibbe Bettina Barbara (Германия). Кроме того, в декабре 2021 года ему на счет поступил единоразовый платеж в размере 6 373 тысячи рублей австрийской компании Joel Gotler+ Associates INC, а в января 2022 года — 85 690 тысяч рублей от немецкой компании Koch Media GmbH. Также в период с февраля 2022 года по март 2022 года Глуховский получил 14 996,2 тыс. рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия).

В документе объясняется, что это стало одним из основания для включения писателя в реестр иноагентов.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу писателя и сценариста Дмитрия Глуховского на отказ в исключении его из реестра иноагентов.

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      Марина Совина
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