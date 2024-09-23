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07:36, 23 сентября 2024Силовые структуры

Таксист вместе со знакомыми вымогал деньги у трех студентов и попался

В Башкирии задержали таксиста за вымогательство 100 тыс рублей у студентов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста и его знакомых, которые вымогали деньги и имущество у трех несовершеннолетних студентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, все задержанные – жители Уфы. Один из них работал в такси – он познакомился с потерпевшими, когда подвозил их, и оставил свой личный номер для дальнейшего пользования его услугами.

Когда один из подростков решил связаться с таксистом, ему ответил знакомый мужчины и назначил встречу. Юноша с друзьями прибыл в назначенное место, где их уже ждали трое молодых людей. Последние потребовали от 17-летних студентов 300 тысяч рублей в качестве компенсации за звонок в нерабочее время, а позже согласились на сумму в 100 тысяч. Затем злоумышленники забрали у потерпевших все имеющиеся наличные средства и телефон, а подростки рассказали обо всем родителям. Те, в свою очередь, обратились в полицию.

Задержанные уже во всем сознались.

Ранее в Тюмени силовики задержали местную гадалку, которая писала клиентке от лица привороженного мужчины и вымогала у нее деньги.

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      Олеся Мицкевич
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