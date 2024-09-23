Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ жилого сектора в Каховке

Глава Херсонской области Сальдо: жилой сектор в Каховке подвергся обстрелу ВСУ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Жилой сектор в Каховке подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

В результате атаки ВСУ был ранен 38-летний местный житель. Он получил множественные осколочные ранения, уточнил глава региона. Сальдо добавил, что мужчину госпитализировали в Каховскую горбольницу.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки украинские войска выпустили 37 снарядов по Алешкам, Голой Пристани, Каховке, Новой Каховке, Великой Лепетихе, Заводовке, Обрывке и Сергеевке.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      iPhone 16 оказалось легко отремонтировать

      ЦАХАЛ рассказал о подготовке ударов по Ливану

      Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

      Стало известно о происходившем на вечеринках арестованного за торговлю людьми рэпера

      В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ жилого сектора в Каховке

      Байден захотел стать миротворцем

      Односельчане отравившейся ужином российской семьи рассказали об ужасе от их быта

      Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

      Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше