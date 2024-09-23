В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ жилого сектора в Каховке

Глава Херсонской области Сальдо: жилой сектор в Каховке подвергся обстрелу ВСУ

Жилой сектор в Каховке подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

В результате атаки ВСУ был ранен 38-летний местный житель. Он получил множественные осколочные ранения, уточнил глава региона. Сальдо добавил, что мужчину госпитализировали в Каховскую горбольницу.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки украинские войска выпустили 37 снарядов по Алешкам, Голой Пристани, Каховке, Новой Каховке, Великой Лепетихе, Заводовке, Обрывке и Сергеевке.