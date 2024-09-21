В Херсонской области назвали количество сбитых воздушных целей

Сальдо: над Херсонской областью и Азовским морем ПВО сбила 25 воздушных целей

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 25 воздушных целей в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Количество назвал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, силы ПВО отразили массовый налет беспилотников на южную часть РФ, военным удалось сбить более 25 целей. Сальдо подчеркнул, что обломки объектов упали за пределами населенных пунктов. В результате не была повреждена инфраструктура, добавил глава области.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» сбил военный вертолет и боевой самолет украинских войск над правым берегом Днепра в Херсонской области. Кроме того, сообщалось, что военные Украины боятся залетать в воздушное пространство над территорией региона, так как знают, что будут сбиты российскими средствами ПВО.

