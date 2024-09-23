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16:11, 23 сентября 2024Экономика

Водителей предупредили об опасности застрявших в шине камней

Автоэксперт Стасюк: застрявшие в протекторе шины камни могут привести к взрыву

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Застрявшие в протекторе автомобильной шины камни могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП). О такой опасности предупредил водителей начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк, пишет «Российская газета».

Автоэксперт пояснил, что есть риск механического повреждения шины. «На первый взгляд безобидный камень, застрявший в протекторе, может стать причиной взрыва шины и, как следствие, серьезного ДТП», — предостерег Стасюк.

При долгом нахождении в канавках протектора камни со временем могут протереть его подканавочный слой до корда. В результате шина может расслоиться, выйти из строя и даже взорваться во время движения.

Ранее россиян научили определять неисправность автомобиля по цвету дыма из выхлопной трубы. Так, густой белый дым с характерным сладковатым запахом антифриза — это признак попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

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      Нина Ташевская
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