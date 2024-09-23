Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:29, 23 сентября 2024Силовые структуры

Под Иркутском вооруженного молотками и ножом школьника обезвредил учитель физкультуры

В Балаганске вооруженного школьника обезвредил учитель физкультуры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Балаганске Иркутской области 24-летний учитель физкультуры обезвредил 13-летнего восьмиклассника, который с молотками и ножом напал на одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, учитель оперативно среагировал на происходящее, отобрал у школьника молотки и скрутил его до приезда полиции. Подросток набросился на сверстника на перемене, когда они были в раздевалке и готовились к уроку физкультуры. В это время физрук был в зале. Он услышал крики, забежал в раздевалку, увидел нападение и обезвредил мальчика. Благодаря его действиям никто из школьников не получил серьезных травм.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      iPhone 16 оказалось легко отремонтировать

      ЦАХАЛ рассказал о подготовке ударов по Ливану

      Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

      Стало известно о происходившем на вечеринках арестованного за торговлю людьми рэпера

      В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ жилого сектора в Каховке

      Байден захотел стать миротворцем

      Односельчане отравившейся ужином российской семьи рассказали об ужасе от их быта

      Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

      Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше