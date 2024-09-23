Под Иркутском вооруженного молотками и ножом школьника обезвредил учитель физкультуры

В Балаганске вооруженного школьника обезвредил учитель физкультуры

В Балаганске Иркутской области 24-летний учитель физкультуры обезвредил 13-летнего восьмиклассника, который с молотками и ножом напал на одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, учитель оперативно среагировал на происходящее, отобрал у школьника молотки и скрутил его до приезда полиции. Подросток набросился на сверстника на перемене, когда они были в раздевалке и готовились к уроку физкультуры. В это время физрук был в зале. Он услышал крики, забежал в раздевалку, увидел нападение и обезвредил мальчика. Благодаря его действиям никто из школьников не получил серьезных травм.