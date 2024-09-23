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17:40, 23 сентября 2024Мир

Южная Корея пообещала жестко ответить КНДР за шары с мусором

Yonhap: ВС Южной Кореи примут жесткие меры в ответ на шары с мусором из КНДР

Фото: The Defense Ministry / Reuters

Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять решительные и жесткие меры, если КНДР не перестанет запускать воздушные шары с мусором на территорию страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

«ВС Южной Кореи примут решительные и жесткие меры, если Северная Корея перейдет красную линию с ее продолжающейся кампанией по запуску шаров с мусором или таким образом нанесет серьезный ущерб южнокорейскому народу», — отмечается в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

При этом в комитете не стали уточнять, какие конкретно меры примут власти страны в ответ на действия Северной Кореи и что подразумевается под «красными линиями», переход которых вынудит Сеул отреагировать на запуски Пхеньяном мусорных шаров.

Ранее КНДР отправила в Южную Корею еще несколько воздушных шаров с мусором. Отмечается, что новые объекты попали на территорию страны всего спустя четыре дня после аналогичного запуска.

С конца мая текущего года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Южной Кореи. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.

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      Дарья Устьянцева
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