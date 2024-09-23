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04:44, 23 сентября 2024Мир

КНДР отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею

Yonhap: КНДР отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею 22 сентября

Фото: The Defense Ministry / Reuters

КНДР отправила в Южную Корею еще несколько воздушных шаров с мусором в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщили южнокорейские военные, передает агентство Yonhap.

Отмечается, что новые объекты попали на территорию Южной Кореи всего спустя четыре дня после аналогичного запуска. Объединенный комитет начальников штабов предупредил, что воздушные шары могут полететь в сторону Сеула и провинции Кенги, которая окружает столицу.

Как отмечается в статье, военные Южной Кореи отказались от идеи сбивать воздушные шары, сославшись на соображения безопасности.

С конца мая текущего года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Южной Кореи. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.

В свою очередь, Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции из громкоговорителей на границе с КНДР.

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      Марина Совина
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