Итальянки описали популярные в России бьюти-процедуры фразой «зачем русские это делают?»

Российская тревел-блогерша, переехавшая в Италию, рассказала про отношение местных женщин к бьюти-процедурам, популярным в России. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Зачем русские женщины это делают? Неужели думают, что так красиво?» — такими фразами описали ее знакомые итальянки привычки россиянок в уходе за собой.

В первую очередь речь идет об увеличении губ, заметила блогерша. В Италии эта процедура не пользуется популярностью — к ней прибегают лишь некоторые девушки. Иногда они просят сделать «русские губы», по форме напоминающие сердце. Еще одна невостребованная в европейской стране процедура — маникюр.

«Его в Италии делают довольно плохо в принципе. Кутикулу часто мастера не удаляют, просто покрывают гель-лаком и готово. С вас 50 евро», — объяснила она.

Не распространены в Италии и ламинированные брови, а выщипыванием лишних волос на лице женщины занимаются сами дома. «А вот ресницы… Периодически вижу итальянок с какими-то прямо дикими нарощенными ресницами», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.