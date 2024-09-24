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09:03, 24 сентября 2024Силовые структуры

Офицеров ВСУ уличили в стремлении бросать дезертиров на штурм

РИА: офицеры ВСУ пытаются переводить дезертиров в Курской области в штурмовики

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремятся переводить из украинских подразделений в Курской области «отказников» и дезертиров и бросать их на штурм на других участках фронта. В этом их уличил представитель российского силового ведомства, передает РИА Новости.

«Командиры действующих в Курской области частей ВСУ, в которых началось дезертирство, проводят фиктивные медосмотры и переводят "отказников" в штурмовые подразделения на другие направления фронта», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, происходящее провоцирует обострение обстановки в этих частях, психологическое состояние бойцов ВСУ «уверенно стремится к нулю».

Ранее стало известно о растущей волне дезертирства среди бойцов ВСУ на курском направлении. Сразу в нескольких спецподразделениях украинской армии военнослужащие отказались выполнять приказы.

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      Александра Синицына
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