Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремятся переводить из украинских подразделений в Курской области «отказников» и дезертиров и бросать их на штурм на других участках фронта. В этом их уличил представитель российского силового ведомства, передает РИА Новости.
«Командиры действующих в Курской области частей ВСУ, в которых началось дезертирство, проводят фиктивные медосмотры и переводят "отказников" в штурмовые подразделения на другие направления фронта», — подтвердил собеседник агентства.
По его словам, происходящее провоцирует обострение обстановки в этих частях, психологическое состояние бойцов ВСУ «уверенно стремится к нулю».
Ранее стало известно о растущей волне дезертирства среди бойцов ВСУ на курском направлении. Сразу в нескольких спецподразделениях украинской армии военнослужащие отказались выполнять приказы.