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04:00, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Порноактриса опровергла распространенный стереотип о фильмах для взрослых

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Порноактриса из США Кимми Кимм заявила, что, вопреки распространенному стереотипу, звезд фильмов для взрослых не заставляют сниматься в них. Популярный миф о своей работе она опровергла в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

Ведущая подкаста Холли Рэндалл отметила, что многие родители, узнав о карьере их детей в порно, начинают подозревать, что они делают это не на добровольной основе. «Этот миф о сексуальной эксплуатации очень распространен», — добавила она.

«У меня были похожие опасения (...). Но когда ты начинаешь работать в этой индустрии, ты видишь, как там все профессионально, и что на самом деле никто не заставляет тебя, никто не может заставить тебя находиться там, если ты этого не хочешь», — заявила порнозвезда. Вместе с тем, как указала Рэндалл, в порноиндустрии все же встречаются недобросовестные агенты и студии.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс опровергла другой стереотип о видео для взрослых. Она заявила, что съемки в откровенных фильмах требуют актерского мастерства.

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      Олег Давыдов
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