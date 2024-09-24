Секс-символ MMA снялась в оголяющем тело нижнем белье

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенном комплекте нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото секс-символ ММА запечатлена на кухне. Она позирует перед камерой в оголяющем тело кружевном бюстгальтере и стрингах зеленого цвета, наклонившись к раковине. При этом видно, что визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы сияющую розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в аккуратную прическу.

За время съемки спортсменка также приняла несколько откровенных поз. Так, она села на кухонный стол и развела ноги в стороны. В то же время знаменитость повернулась к фотографу боком и облокотилась руками о дверь.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном купальнике и показала фото фанатам.