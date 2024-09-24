Названы оказавшиеся в опасности из-за конфликта Израиля и Ливана страны

Политолог Тарасов: конфликт Израиля и Ливана — начало трагических процессов

Конфликт Израиля и Ливана — начало очень серьезных трагических процессов, и остановить их можно только глобальными международными усилиями, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал страны, которые оказались в опасности из-за этого конфликта.

Развитие конфликта Израиля и Ливана проходит нестандартным способом

«Представление о классическом сценарии регионализации войны, что в нее будут вовлекаться другие страны, — это устаревшее понятие. Оно не соответствует действительности. Дело в том, что боевые действия между Израилем и "Хезболлой" развиваются очень нестандартным способом», — рассказал Тарасов.

По словам политолога, в конфликте отсутствуют признаки начала наземной операции.

«Израиль, судя по всему, отказывается от оккупации Ливана — это дорогостояще и невыгодно. Но он проводит резкие действия, выдавливая населения с юга Ливана на север. Тем самым обнажая так называемую санитарную зону, что фактически приводит к упразднению государственности Ливана», — объяснил он.

Это ведет к тому, что процесс ливанизации может охватить и другие страны Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Роль Турции и США в нынешнем конфликте Израиля и Ливана

Эксперт сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Генассамблею ООН заявил журналистам, что начал готовиться к примирению с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Но если раньше он просто делал такие заявления, то сейчас он открыто сообщил, что его беспокоит будущее Сирии, которая может стать Ливаном. Он также указал на курдский вопрос. Он считает, что в конечном счете так называемая фрагментация даже без фактора активного внешнего вторжения может охватить, помимо Ливана, ряд других стран. Это называется "развал"», — отметил Тарасов.

Также политолог рассказал, что, несмотря на отправку дополнительных сил на Ближний Восток со стороны США, Вашингтон не собирается проводить в регионе наземные операции.

«Этими бомбежками и ракетными обстрелами создается ситуация, когда наземные игроки, то есть активно действующие игроки, начинают сводить свои счеты, и начинают вылезать все исторические признаки бывших государственных образований и империй. В этом особенности этого процесса», — объяснил он.

То, что мы видим сейчас в отношениях между Ливаном и Израилем, — это начало очень серьезных процессов, и остановить их можно только глобальными международными усилиями. Процессы идут трагические Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Ранее армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. По словам главы Генерального штаба ЦАХАЛ, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.

Утром 22 сентября Армия обороны Израиля зафиксировала запуск более 100 ракет из Ливана. Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем.

23 сентября ЦАХАЛ заявил о начале массированных ударов по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.