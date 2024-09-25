Банкам ограничат возможность зарабатывать на россиянах

Валишвили: банкам в России запретят навязывать страхование жизни

С 1 октября в России ужесточат условия заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Эта мера ограничит банкам возможность зарабатывать на гражданах, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, ее слова приводит РИА Новости.

Инвестиционное и накопительное страхование жизни рассчитаны на квалифицированных инвесторов, осознающих все плюсы и минусы их использования, однако финансово неграмотные россияне часто становятся жертвой недобросовестных продаж. Как отметили в Центробанке, за прошлый год полисы добровольного страхования жизни приобрели более 1,1 миллиона человек.

«Как правило именно страхование жизни становится наиболее распространенной практикой мисселинга, то есть недобросовестных продаж со стороны банков, которые вместо стандартных и безопасных инструментов продвигают более прибыльные, но и более рискованные», — пояснила Валишвили.

В связи с тенденцией в России запретят навязывать подобные страховки неквалифицированным инвесторам за редкими исключениями. Также с 1 апреля 2024 года компании не вправе отказывать в выплатах инвестдохода в отсутствие договора страховки. Благодаря этим мерам включить в полис выгодные для банка, но не для клиента условия будет практически невозможно.

Банки практикуют схему, при которой страхование или иные предложения обязательны для получения кредита. Проверять правомерность таких требований сложно и долго, что усложняет процесс получения кредита. Бороться с такими действиями предлагают штрафами, однако банки могут повысить комиссии за банковские услуги и операции или продвигать цифровые продукты и сервисы, которые помогут увеличить доходы.

В Госдуме также обсуждали ужесточение штрафов за обман клиентов. Они могут вырасти десятикратно и составить до 0,1 процента от капитала организации. Если власти пойдут на этот шаг, финансовые организации повысят ставки по кредитам, сделав их дороже для потребителей, предупредил руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.