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08:39, 23 июля 2024Экономика

В России предрекли подорожание кредитов из-за новых штрафов банкам

Юрист Клюев: банки повысят ставки по кредитам из-за штрафов за обман клиентов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новые суммы штрафов, которые вводятся для российских банков за обман клиентов, могут вырасти десятикратно. Это может привести к тому, что финансовые организации повысят ставки по кредитам, сделав их дороже для потребителей, такой исход предрек руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев, передает агентство «Прайм».

Сейчас норма готовится для рассмотрения в Госдуме, согласно нововведениям, размер штрафа установят на уровне 0,1 процента от капитала. Законопроект может вступить в силу с 2025 года.

С одной стороны, это хорошая новость, с другой — банки постараются компенсировать возросшие риски штрафных санкций за счет повышения кредитных ставок (они попытаются найти для этого законные основания), отметил юрист. Тогда займы станут менее выгодными для потребителей.

По закону, нельзя навязывать дополнительные услуги, но банки практикуют такую схему, при которой страхование или иные предложения будут обязательными условиями для получения кредита. Проверять правомерность таких требований сложно и долго, что усложняет процесс получения кредита. В результате штрафы, призванные минимизировать убытки и лишние риски населения, могут с определенной вероятностью привести к ухудшению условий получения банковских услуг для клиентов.

Если новые штрафы будут введены, финансовым организациям придется адаптироваться и искать новые источники прибыли. По мнению Клюева, они могут повысить комиссии за банковские услуги и операции или продвигать цифровые продукты и сервисы, которые помогут увеличить доходы.

Эксперт понадеялся, что в конечном итоге мера заставит банки пересмотреть практики взаимодействия с клиентами, создав на рынке более прозрачные и сбалансированные отношения.

Ранее в России заговорили о «черном августе» из-за ставки ЦБ. По прогнозам аналитиков, регулятор может поднять ставку до 18,5 процента.

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      Александра Синицына
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