В Китае заявили о желании возродить мирный план по Украине

SCMP: Бразилия и Китай на полях ГА ООН возродят мирный план по Украине

Китай и Бразилия возродят план урегулирования между Россией и Украиной, продвигая его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, китайская и бразильская делегации в пятницу, 27 сентября, организуют встречу на полях ГА ООН. На обсуждении мирной иницативы должны присутствовать представители не менее 20 стран, в том числе Азербайджана, Колумбии, Египта, Кении, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда, Объединенных Арабских и Вьетнама, однако участие США или Европейского союза не ожидается, подчеркнули журналисты.

В каком формате пройдет встреча — на уровне глав государств, глав МИД или менее высокопоставленных дипломатов, пока неизвестно.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Данный документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу специальной военной операции (СВО), который объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон.