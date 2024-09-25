Чиновников призвали привлекать к военной службе «ведущих бессмысленную жизнь» россиян

В Якутии призвали привлекать в армию тех, кто «ведет бессмысленную жизнь»

В Якутии чиновников призвали привлекать к военной службе в армии «ведущих бессмысленную жизнь» россиян. Соответствующее обращение появилось в Telegram-канале отдела МВД России по Олекминскому району республики.

Ведомство призвало глав администраций довести до населения информацию об увеличении выплат и о льготах при заключении контракта с Минобороны.

«Особенно [проведите работу] с теми, кто не имеет постоянного места работы, ведет бессмысленную жизнь, распивает спиртное. Есть возможность изменить их жизнь и будущее», — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Якутии извинились за министра спорта региона Леонида Спиридонова, не пожавшего руку бойцу специальной военной операции на Украине. Инцидент попал на видео.