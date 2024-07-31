В российском регионе извинились за не пожавшего руку бойцу СВО министра

В Якутии извинились за не пожавшего руку бойцу СВО министра

В правительстве Якутии извинились за министра спорта региона Леонида Спиридонова, не пожавшего руку бойцу специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание SakhaDay.

Ранее было опубликовано видео, на котором чиновник отвернулся от вернувшегося из зоны боевых действий бойца.

Спустя несколько дней за случившееся извинился руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Наумов. По его словам, прибывшего в аэропорт бойца не заметили.

SakhaDay отмечает, что сам Спиридонов инцидент никак не прокомментировал.

Ранее чиновники из Нижегородской области случайно слили в сеть базу данных бойцов СВО – их имена, фамилии и отчества оказались размещены на сайте областного Минимущества. Виновным признали заместителя министра имущественных и земельных отношений региона Александра Леонтьева. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.

