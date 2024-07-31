Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 31 июля 2024Россия

В российском регионе извинились за не пожавшего руку бойцу СВО министра

В Якутии извинились за не пожавшего руку бойцу СВО министра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В правительстве Якутии извинились за министра спорта региона Леонида Спиридонова, не пожавшего руку бойцу специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание SakhaDay.

Ранее было опубликовано видео, на котором чиновник отвернулся от вернувшегося из зоны боевых действий бойца.

Спустя несколько дней за случившееся извинился руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Наумов. По его словам, прибывшего в аэропорт бойца не заметили.

SakhaDay отмечает, что сам Спиридонов инцидент никак не прокомментировал.

Ранее чиновники из Нижегородской области случайно слили в сеть базу данных бойцов СВО – их имена, фамилии и отчества оказались размещены на сайте областного Минимущества. Виновным признали заместителя министра имущественных и земельных отношений региона Александра Леонтьева. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

      В МИД оценили перспективы переговоров с Украиной

      Один из фигурантов дела Булгакова умер в СИЗО

      В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

      Эрдоган назвал убийство лидера ХАМАС подлым актом запугивания

      Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

      В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

      Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

      Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

      В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше