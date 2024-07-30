В российском регионе чиновники случайно слили в сеть базу данных бойцов СВО

В Нижегородской области чиновники случайно слили в сеть данные участников СВО

В Нижегородской области произошла утечка данных участников специальной военной операции (СВО). Причастными к этому оказались местные чиновники, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

База данных бойцов с указанием их фамилий, имен и отчеств была опубликована на сайте областного Минимущесва. Выяснилось, что чиновники случайно слили в сеть личные данные военнослужащих.

Виновным признали заместителя министра имущественных и земельных отношений региона Александра Леонтьева. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее в Тольятти чиновники забыли вырыть могилу бойцу СВО. В один из дней планировалось захоронить троих военнослужащих, однако выяснилось, что готовы только две могилы. Родственники бойца выразили недовольство случившимся. Извиняться перед ними пришлось мэру города Николаю Ренцу.