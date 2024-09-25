Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 25 сентября 2024Силовые структуры

Киберполиция раскрыла число выявленных интернет-ресурсов с дискредитацией участников СВО

Киберполиция выявила более 3 тыс. ресурсов с дискредитацией участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Киберполиция выявила более трех тысяч ресурсов в интернете, в которых осуществлялась дискредитация участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин, его слова приводит ТАСС.

Всего, по данным Калинина, в интернете выявили шесть тысяч ресурсов, информация из которых запрещена к распространению в России. Треть из нее составляют материалы террористического и экстремистского характера, еще часть имеет фишинговый характер, однако большая часть направлена на дискредитацию российских военных.

Среди выявленных ресурсов также есть те, в которых предлагают проводить силовые акции, поджигать объекты инфраструктуры. Обнаружено также порядка 400 учетных записей пользователей, которые причастны к исламистским организациям.

Ранее Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

      Двух офицеров ФТС взяли под стражу за передачу служебных данных третьим лицам

      СБУ устроила обыски у активиста за препятствование работе ТЦК

      В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

      Российский учитель дважды установил мировой рекорд

      Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

      ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше