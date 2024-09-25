Киберполиция раскрыла число выявленных интернет-ресурсов с дискредитацией участников СВО

Киберполиция выявила более 3 тыс. ресурсов с дискредитацией участников СВО

Киберполиция выявила более трех тысяч ресурсов в интернете, в которых осуществлялась дискредитация участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин, его слова приводит ТАСС.

Всего, по данным Калинина, в интернете выявили шесть тысяч ресурсов, информация из которых запрещена к распространению в России. Треть из нее составляют материалы террористического и экстремистского характера, еще часть имеет фишинговый характер, однако большая часть направлена на дискредитацию российских военных.

Среди выявленных ресурсов также есть те, в которых предлагают проводить силовые акции, поджигать объекты инфраструктуры. Обнаружено также порядка 400 учетных записей пользователей, которые причастны к исламистским организациям.

Ранее Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России.