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14:02, 25 сентября 2024Силовые структуры

МВД выявило в соцсетях учетные записи связанных с исламистами пользователей

Киберполиция выявила 400 учетных записей причастных к исламистам пользователей

Фото: Kaitlyn Baker

Киберполиция выявила в соцсетях 400 учетных записей пользователей, которые связаны с исламистами. Об этом сообщил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин, его слова приводит ТАСС.

По данным Калинина, выявленные пользователи причастны к деятельности исламистских организаций.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД нашли в интернете шесть тысяч ресурсов, информация из которых запрещена к распространению в России. Треть из нее составляют материалы террористического и экстремистского характера, еще часть имеет фишинговый характер, однако большая часть направлена на дискредитацию российских военных.

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      Илона Палей
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