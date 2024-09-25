МВД выявило в соцсетях учетные записи связанных с исламистами пользователей

Киберполиция выявила 400 учетных записей причастных к исламистам пользователей

Киберполиция выявила в соцсетях 400 учетных записей пользователей, которые связаны с исламистами. Об этом сообщил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин, его слова приводит ТАСС.

По данным Калинина, выявленные пользователи причастны к деятельности исламистских организаций.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД нашли в интернете шесть тысяч ресурсов, информация из которых запрещена к распространению в России. Треть из нее составляют материалы террористического и экстремистского характера, еще часть имеет фишинговый характер, однако большая часть направлена на дискредитацию российских военных.