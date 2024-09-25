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15:37, 25 сентября 2024Экономика

Назван дешевый способ избавиться от застарелой грязи на ковре

«БелНовости»: избавиться от застарелой грязи на ковре удастся с помощью уксуса

Фото: Freepik

Избавиться от застарелой грязи на ковре без использования дорогостоящих средств и химчистки удастся с помощью уксуса. Дешевый способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что добиться идеальной чистоты ковра даже после серьезных загрязнений получится благодаря средству, состоящему из соды, уксуса и стирального порошка. Для его приготовления они предложили залить половину стакана 9-процентным уксусом, после чего добавить туда по столовой ложке соды и стирального порошка, тщательно перемешать получившуюся массу и практически целиком добавить ее в пульверизатор.

Следующий шаг — распылить средство на загрязненные участки ковра и оставить примерно на 15 минут, а затем пропитать губку для мытья посуды оставшимся количеством и пройтись ею по всему ковру. После этого понадобится лишь протереть ковер щеткой и высушить на солнце. При этом эксперты предупредили, что при использовании этого метода важно соблюдать правила безопасности и работать в перчатках, а после завершения уборки — проветривать комнату.

Ранее специалисты «БелНовостей» посоветовали засыпать в унитаз шипучие витамины, чтобы вернуть сантехнике блеск и чистоту.

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      Полина Кислицына
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