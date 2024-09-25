Путин приветствовал участие Эрдогана в саммите БРИКС

Путин заявил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящем саммите объединения БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что 23 октября у него запланирована двусторонняя встреча с Эрдоганом.

С таким заявлением Путин выступил в ходе переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем, в которых также приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российский лидер подчеркнул, что рад тому, что у Москвы развиваются отношения с Анкарой «по всем направлениям, в том числе и по парламентскому».

Встреча Путина и Куртулмуша состоялась в Кремле 25 сентября.