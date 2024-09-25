Россиянам посоветовали чистить мангал кредитной картой

Эксперты «ТутНовости»: банковская карта подойдет для очистки мангала

Любителям шашлыков назвали оригинальный способ очистить решетку мангала после приготовления мяса. Эксперты «ТутНовости» предложили использовать для этого ненужную банковскую карту.

Для очистки они посоветовали приложить кредитную карту к поверхности решетки. Затем следует взять маркер и пометить им на карте расстояние между прутьями. Ножницами на месте отметок нужно сделать отверстия в виде зубчиков. После этого эксперты рекомендовали пройтись по решетке зубчатой стороной, удалив с нее нагар.

Ранее эксперты «ТутНовости» предложили использовать апельсиновую корку для очистки микроволновки. Рекомендуется соединить цедру одного фрукта со стаканом воды, нагревать средство в микроволновке в течение 15 минут. Затем следует подождать полчаса и приступить к мытью.