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15:21, 25 сентября 2024Экономика

Россиянам посоветовали чистить мангал кредитной картой

Эксперты «ТутНовости»: банковская карта подойдет для очистки мангала

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Любителям шашлыков назвали оригинальный способ очистить решетку мангала после приготовления мяса. Эксперты «ТутНовости» предложили использовать для этого ненужную банковскую карту.

Для очистки они посоветовали приложить кредитную карту к поверхности решетки. Затем следует взять маркер и пометить им на карте расстояние между прутьями. Ножницами на месте отметок нужно сделать отверстия в виде зубчиков. После этого эксперты рекомендовали пройтись по решетке зубчатой стороной, удалив с нее нагар.

Ранее эксперты «ТутНовости» предложили использовать апельсиновую корку для очистки микроволновки. Рекомендуется соединить цедру одного фрукта со стаканом воды, нагревать средство в микроволновке в течение 15 минут. Затем следует подождать полчаса и приступить к мытью.

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      Мария Черкасова
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