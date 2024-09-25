В России отношения Украины и Польши назвали «ревностными» из-за США

Политолог Жарихин: Украина и Польша ждут, когда США решат, кто из них главный

Отношения между Польшей и Украиной являются «ревностными» из-за их общего главного союзника в лице США. Об этом заявил заместителя главы Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Варшава долгие годы претендовала на роль проводника воли США в Европе, но сейчас Вашингтон решил, что на эту роль больше подходит Киев.

«Вот они и ревнуют, так как хотят быть "любимой женой". Но серьезные столкновения внутри этого гарема маловероятны. Скорее обе стороны ждут, когда к ним снизойдет хозяин», — сказал он.

Однако Жарихин отметил, что США в любой момент может приказать Украине и Польше и они перестанут ссориться.

Ранее президент Польши Анджей Дуда возложил на правительство страны ответственность за то, что у них ухудшаются взаимоотношения с Украиной. Лидер страны также подчеркнул, что он сам старался действовать так, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом.